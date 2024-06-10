Rıza Çalımbay'dan Jose Mourinho yorumu Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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2023-2024 sezonunun bir bölümünde Beşiktaş'ı çalıştıran ve siyah-beyazlıların başında 7 maça çıkan Rıza Çalımbay'ın alınan istikrarsız sonuçların ardından görevine son verilmişti.

1.43 puan ortalaması tutturduğu Beşiktaş'tan 21 Aralık 2023 tarihinde ayrılan ve o günden bu yana takım çalıştırmayan Rıza Çalımbay, gündemi TRT Spor’a değerlendirdi.

Çalımbay, A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) başarılı olacağına inandığını belirtti.

61 yaşındaki çalıştırıcı, 2003'te Denizlispor'un başındayken karşı karşıya geldiği Jose Mourinho hakkında da konuştu.

"İyi bir kadroya sahibiz"

A Milli Futbol Takımı'nın çok iyi bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

İyi bir kadroya sahibiz. Çünkü şey Avrupa'dan da gelen arkadaşlarımız var, gurbetçiler ile beraber. Çok büyük katkıda bulunacaklardır. Şimdi oynadığımız hazırlık maçları var. Onlar önemli değil adı üstünde hazırlık maçı. Esas maçları daha başlamadı. Kadrolara baktığımız zaman iyi bir kadromuz var. Gerçekten herkesin alternatifi olan bir kadro. İyi şeyler yaparız, yapmamamız için bir neden yok. Ben başarılı olacaklarına inanıyorum. Portekiz’le Türkiye tabii ki orada favori gözüküyor. Ama yine de belli olmaz. Çekler öyle sıradan bir takım değil. Gürcistan da çok iyi bir finalden çıkarak geldiler. Onun için oradaki grup belli olmaz. Ama bana göre de en iyi gruplardan bir tanesi çıktı yani.

"Bu arkadaşların istediği bir sürü oyuncu olacak"

Çalımbay, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Mourinho'nun Avrupa’nın en iyi teknik direktörlerinden bir tanesi olduğunu kaydeden Çalımbay, Türkiye'de yabancı teknik direktörün kadro ve transfer konularında daha avantajlı olduğunu belirterek şunları dedi:

Mourinho veyahut da herhangi bir yabancı alındığında bu arkadaşların istediği bir sürü oyuncu olacak. Yani öyle eli geniş olacak. Çünkü alıyorlar. Yani mecbur alacaklar. Ve ondan sonra tabii ki orada başarılı olmamaları için bir neden yok. Yani Mourinho da bunların başında gelir. Yani en iyi antrenörlerden bir tanesi ama Türkiye Lig’i öyle kolay değil. Yani Türkiye Ligi'ne Del Bosque, Dünya Şampiyonu yapmış İspanya'yı; geldi. 6 ay kalabildi. Onun üstüne bir sürü antrenör arkadaşlar geldi. Tabii kalanlar da oldu burada ama gelenler kolay kolay ayak uyduramadılar buraya. Bir zorluk yaşayacağına inanıyorum. Mesela İsmail Kartal'ın yaptığı Fenerbahçe için söylüyorum. O kadar gol rekoru olsun, maç rekoru olsun kolay kolay kırılacağını zannetmiyorum.

"Mourinho'nun çok iyi takımı vardı"

Rıza Çalımbay, 2003'te Denizlispor'un başındayken UEFA Kupası 4. Turu'nda Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Porto ile karşılaşmıştı.

O eşleşmeyi de değinen deneyimli teknik adam, Mourinho'nun gelmesiyle Türkiye'nin Avrupa'da en çok konuşulan ülke haline geldiğini vurguladı.

Çalımbay, şu ifadeleri kullandı: