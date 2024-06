Rıza Çalımbay'dan Jose Mourinho yorumu

ensonhaber.com

2023-2024 sezonunun bir bölümünde Beşiktaş'ı çalıştıran ve siyah-beyazlıların başında 7 maça çıkan Rıza Çalımbay'ın alınan istikrarsız sonuçların ardından görevine son verilmişti.

1.43 puan ortalaması tutturduğu Beşiktaş'tan 21 Aralık 2023 tarihinde ayrılan ve o günden bu yana takım çalıştırmayan Rıza Çalımbay, gündemi TRT Spor’a değerlendirdi.

Çalımbay, A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) başarılı olacağına inandığını belirtti.

61 yaşındaki çalıştırıcı, 2003'te Denizlispor'un başındayken karşı karşıya geldiği Jose Mourinho hakkında da konuştu.

"İyi bir kadroya sahibiz"

A Milli Futbol Takımı'nın çok iyi bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Bu arkadaşların istediği bir sürü oyuncu olacak"

Çalımbay, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Mourinho'nun Avrupa’nın en iyi teknik direktörlerinden bir tanesi olduğunu kaydeden Çalımbay, Türkiye'de yabancı teknik direktörün kadro ve transfer konularında daha avantajlı olduğunu belirterek şunları dedi:

"Mourinho'nun çok iyi takımı vardı"

Rıza Çalımbay, 2003'te Denizlispor'un başındayken UEFA Kupası 4. Turu'nda Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Porto ile karşılaşmıştı.

O eşleşmeyi de değinen deneyimli teknik adam, Mourinho'nun gelmesiyle Türkiye'nin Avrupa'da en çok konuşulan ülke haline geldiğini vurguladı.

Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

Biz zaten başarılıyız. Mourinho ile oynadığımızda Mourinho Porto’nun teknik direktörüydü ve dediğim gibi çok iyi takımı vardı. Çok iyiydi gerçekten; ondan sonra da Avrupa Şampiyon oldu. Yani Tabii ki o gruptan biz Denizlispor olarak küçük bir bütçesi olan bir takımdık ama yine de onlarla mücadele ettik yani. Birincisi bu. İkincisi, ben buradayken Sivas'ta iken özellikle üç sene üst üste Avrupa'ya gittik. Yani güzel şeyler yaptık. Milli takımımızda Mustafa Hoca ile çalıştığımız zaman Avrupa şampiyonasına gittik. Belçika-Hollanda’ya gittik. Bizler yaparız. Her şeyi yaparız. Her şeyi yakından da izliyoruz. Yurt dışını da izliyoruz. Her yeri izliyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Onun için de en iyi şeyleri yapabiliriz. Yani yabancı gelmesin diye de bir şey yok. Bu iyi bir yabancı geldikten sonra tabii ki buraya da Türkiye'de de çok faydası olur. Mesela şu anda Mourinho geldi. Belki de Avrupa'da en çok konuşulan şeylerden bir tanesi oldu. Ama önemli olan ne vereceği yani?