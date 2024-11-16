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AA & Ensonhaber

Hatayspor'un kulüp başkanı Levent Mıstıkoğlu, teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından onarım çalışması yürütülen Antakya ilçesindeki Osman Çalgın Tesisleri'ni ziyaret etti.

Tesiste düzenlenen basın toplantısında konuşan Mıstıkoğlu, takıma güvendiğini söyledi.

"TAKIMIMIZ GERÇEKTEN ÇOK İYİ OYNUYOR"

Mıstıkoğlu, durumlarının iyiye gittiğini belirterek, şu şekilde konuştu:

Takımımız gerçekten çok iyi oynuyor. Birçok maçı bireysel ve hakem hatalarından kaybettik. Bunlar olmasaydı Hatayspor başka yerde olacaktı.

"İYİ SONUÇLAR ALACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAM"

Gelecek maçlara odaklandıklarını dile getiren Mıstıkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Önümüzde Konyaspor ve Beşiktaş maçları var. Hocamıza, teknik heyetimize ve oyuncularımıza güveniyoruz. Takım gittikçe daha fazla ivme kazanıyor. Önümüzdeki haftalarda daha da iyi sonuçlar alacağımıza inancımız tam.

MAÇLAR GELECEK SEZON HATAY'DA OYNANACAK

Mıstıkoğlu, depremlerde hasar alan Hatay Stadyumu'nun güçlendirilmesine ilişkin projenin ihalesinin yapılacağını, takımın gelecek sezon maçlarını kendi sahasında oynayabileceğini anlattı.

"HATAY'DA OYNASAYDIK MAÇLARIN YÜZDE 80'İNİ KAZANIRDIK"

Çalımbay da karşılaşmaları Mersin'de oynadıkları için taraftar desteğini yeterince alamadıklarını belirterek, şunları dedi:

Eğer burada oynasaydık maçların yüzde 80'ini kazanırdık.

"KARAKTERLİ, KİŞİLİKLİ BİR FUTBOLCU"

Beşiktaş'tan transfer edilen Vincent Aboubakar'ın kendi performansından memnun olmadığını söyleyen Çalımbay, şu şekilde konuştu:

Karakterli, kişilikli bir futbolcu. Hakikaten takıma da sahip çıkan birisi. Onun iyi olacağına inanıyor, ona güveniyoruz. Gol atmaya başladığı zaman mutlaka arkası gelecektir.

ÇALIŞMALAR İNCELENDİ

Toplantının ardından Hatayspor heyeti, tesisteki çalışmaları inceledi. Futbolcular da bir araya geldikleri taraftarlarla sohbet etti ve forma imzaladı.