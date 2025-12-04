Antalyaspor'da casusluk krizi devam ediyor!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Antalya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) "Basın Sohbetleri" etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AGC'nin sosyal tesisindeki programda soruları yanıtlayan Perçin, göreve geldiklerinde kulüpte ekonomik anlamda sıkıntılar olduğunu söyledi.

Sezona bu nedenle sancılı başladıklarını belirten Perçin, takımın geç kurulduğunu buna rağmen ilk 5 haftada 10 puan topladıklarını aktardı.

Teknik direktörlük için Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından Erol Bulut ile anlaştıklarını hatırlatan Perçin, bu tarz değişikliklerin sancılı olabildiğini ifade etti.

"TAKIMDAN UMUTLUYUM"

Erol Bulut yönetiminde şanssız puanlar kaybettiklerini dile getiren Perçin, "Özellikle kendi sahamızla sürekli kaybetmemiz takım içerisinde travma oluşturdu. Futbolcularla tek tek konuştum. Kulüpte psikolog anlamında 2 profesyonelle anlaştık. Futbolcularla birebir çalışıyorlar. Sorun olan yerlere dokunmaya çalışıyoruz. Alanyaspor maçını inşallah iyi bir sonuçla tamamlayıp takımı Galatasaray maçına hazırlayacağız. Takımdan umutluyum." diye konuştu.

Stada taraftarı çekmek için okullarda projeler başlattıklarına anlatan Perçin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile her okulda bir "Antalyaspor başkanı" seçeceklerini ve özellikle gençler arasında "Antalyasporluluk ruhunu" oluşturmaya çalışacaklarını aktardı.

Antalya'nın futbol şehri olmadığını, sosyal anlamda insanların zaman geçirebileceği çok fazla alanın bulunduğuna işaret eden Perçin, iyi sonuçların gelmeye başlamasıyla taraftar sayısının artacağını düşündüğünü vurguladı.

"HOCAMIZIN ARKASINDAYIZ, ONA GÜVENİYORUZ"

Takımın gidişatı ile ilgili karamsar düşünmediğini dile getiren Perçin, "Ben takımın iyiye gideceğine inanıyorum. Takımın kadrosuna güveniyorum. İkinci devreye yönelik planlarımız var. Transferi inşallah açacağız. İkinci yarıda kendi dahlimiz olan transferleri yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu takım şanssız şeyler yaşamasa 'Transfer yapmadan bu kadroyla yapabiliriz' diye düşünürdüm ama sahamızdaki 2 şanssız mağlubiyet bizi transfere yöneltti. Ama biz hocamızın arkasındayız, ona güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası'nın formatından memnun olmadıklarına değinen Perçin, kupanın formatının değişmesi ve maddi anlamda biraz daha fazla getirisinin olması gerektiğini söyledi.

BERBERE GİRİŞ YASAĞI

Bir gazetecinin "Kulüpte başka kulüplere bilgi aktarılması konusu devam ediyor mu?" sorusu üzerine Perçin, şöyle konuştu:

Eyüp maçından sonra Erol hocamız böyle bir açıklama yapmıştı. Hoca söylediklerinde haklı ama her şeyin yeri ve zamanı var. Takım galip gelmişti ama bu açıklama 3 puanın önüne geçti. Bilgilerimizin gittiği doğru. Teknik ekibimiz, 5'li oynayacağımızın karşı tarafın ekibine gittiği bilgisini bize verdi. Bundan önce de Başakşehir'e gittiği bilgisini verdiler. İçeriden bilgi sızması berberle alakalı değil. Kaleciyle alakalı ve kimsenin bilmediği bir sakatlığın karşı kulübe söylenmesiyle ilgili berbere, kulübe girmeme yasağı koyduk. Kulübe şu an başka berber arkadaşlar geliyor.

"ZAMANINDA EMRE HOCAYA DA BİLGİ GELMİŞTİ"

Kulübün çalışanlarından karşı takımın analizcisine bilgi gittiğini anlatan Perçin, "Bunu hocalar kullanır, kullanmaz ayrı mesele. Zamanında Emre hocaya da bilgi gelmişti. Emre hoca 'Bu günah, bunu kesinlikle izlemek istemiyorum.' deyip videoyu silmişti. Karşı takımdan bilgiler gelmişti. Karşı takımın hocasının da bu tarz şeylere tenezzül edeceğini düşünmüyorum. Kulübün içerisinden hala bilgiler gidiyor. Yüzde 80 gidiyor. O yüzden bunun önüne geçemeyiz, biraz zor. Sahanın içerisinde, idmanda gizli kalması gereken şeylerin de gizli kalması gerektiğini düşünüyoruz. Kötü niyetle bilgi verilmiyordur ama kulüp çalışanlarına çağrımız olsun. Bu işlerin kulüp içerisinde kalması lazım. Antalyaspor'un başarılı olması için bu olmazsa olmazdır. Casus ya da düşman kelimesi ağır bir tabir. Hocamızın ana dili Almanca olduğu için bunun için kendisine de uyarıda bulunduk. Konuşurken bazı kelimeler başka bir yere gidebilir diye." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLUN İÇERİSİNDE BU TARZ ŞEYLERİN OLMAMASI LAZIM"

Bir futbolcularının önceden forma giydiği bir kulüpte bahis oynaması nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti aldığına dikkati çeken Perçin, "Futbolcumuzu uyardık. Yönetim kurulu üyelerime de tek tek sordum. 'Bahis oynamış olan varsa kendisini açıklasın ya da gerekeni yapsın' diye. Yönetim kurulundan da herkes oynamadığını söyledi. Türkiye'deki yöneticilerinin çoğunda, talimatlarda bahis oynayamaz maddesi olduğu bilinci olmadığını düşünüyorum. Mantık olarak oynamayacağını bilmesi lazım. TFF'nin başlattığı bu soruşturmayı destekliyoruz. Futbolun içerisinde bu tarz şeylerin olmaması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kentteki oda ve iş insanları derneklerinden yeterli desteği alamadıklarını ifade eden Perçin, kendilerine destek veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Antalya Valisi Hulusi Şahin'e teşekkür ettiğini kaydetti.

Bu yılı "Feda Sezonu" ilan ettiklerini anımsatan Perçin, feda formasının 10 gün içerisinde açıklayacaklarını, odalar, birlikler ve iş insanlarının Antalyaspor için bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti.

"ANTALYASPOR SÖZ KONUSUYSA BU SAVAŞ BİTMELİ"

Perçin, Antalyaspor için kapı kapı gezdiklerini, adeta dilenci olduklarını belirterek, kulübün 35 milyon dolardan fazla borcu olduğunu söyledi.

Bir gazetecinin Emre Belözoğlu'nun "Antalyaspor'daki yapı değişmeli" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Perçin, "Emre hocanın bahsettiği yapı eski başkanların, yöneticilerin birbirleriyle olan hesaplaşmaları. Mağlubiyetten sonra masalar kuruluyor. Herkesin içeride bir adamı var. Bu hesaplaşmalar kulübe zarar veriyor. Kulübün profesyonellerinde de bu var. Biz onları da izliyoruz şu an. Herkes kendine çeki düzen verecek. Vermezse sistemin dışına çıkacaklar. Antalyaspor söz konusuysa bu savaş bitmeli." dedi.

"BURASI TATİL KÖYÜ DEĞİL"

Bir gazetecinin, "Soyunma odasına inerek futbolcularla tartıştığınız yönünde iddialar var?" şeklindeki sorusuna Perçin, "İnmedik 'Başkan bize sinirlendi, gelmiyor' dediler. Bu sefer indik ve 'Size güveniyoruz ama böyle olmaz. Kendinize çeki düzen verin.' dedik. Futbolcularla sonrasında da toplantı yaptım. Takımın huzurunu hiç kimse bozamaz. Bozmaya çalışan arkadaşlara da gereğini yaparız. Uyarıda bulunduk. Burası tatil köyü değil. Herkes mücadele etmek zorunda." yanıtını verdi.

Perçin, Antalyaspor'un bu yıl ligden düşme tehlikesi yaşayacağını düşünmediğini hatta ligi üst sıralarda bitireceğine inandığını sözlerine ekledi.