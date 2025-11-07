Antalyaspor'a ihanetle suçlanan berber konuştu

Süper Lig'de Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un "Casusluk" iddiası, ortalığı karıştırmıştı.

Antalyaspor'un Eyüpspor'la oynadığı maçtan sonra konuşan Bulut, bir hafta önce oynadıkları Başakşehir karşılaşmasından önce takım bilgilerinin rakip takım hocasına aktarıldığını ileri sürmüştü.

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Eyüpspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, “Geçen hafta Başakşehir maçından önce bütün bilgilerimizi kulüp içinden birisi rakip takıma aktarmış. Bu durum bu maçtan önce de yaşandı." ifadelerini kullandı.

Başakşehir FK ve Eyüpspor cephesi iddiaları yalanlarken, kulüp içinde 'taktik sızıntısı' araştırması başlatıldı.

"HEPSİ İFTİRA, BEN 20 YILDIR BU KULÜBÜN İÇİNDEYİM"

İddialar üzerine Antalyaspor yönetimi, daha önce Antalyaspor'da çalışan ve RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin'in de berberi olduğu öğrenilen Gazi Alp Erken'in tesislere girişini yasakladı.

Suçlamaları reddeden berber Gazi Alp Erken, “Gerçeği yansıtmayan iddialar hakkında şunu söylemek istiyorum. Hepsi iftira. Ben bu kulübün içerisinde 20 yıldır varım. Onlar yokken ben hep oradaydım. Bu kulübün ekmeğini yemiş birisi olarak nasıl böyle bir ihaneti yapabilirim. Bunu asla kabul etmiyorum. Bence kendi içlerindeki sızıntıları dışarıya yansıtamadıkları için günah keçisi olarak beni seçtiler." dedi.

"BİR İNSAN YEMEK YEDİĞİ KABA TÜKÜREBİLİR Mİ?"

Şu anda Başakşehir futbol takımında teknik direktör olan Nuri Şahin ile 3 yıldır dostlukları olduğunu dile getiren Erken, “Beni ağabeyi olarak görüyor. Bir tek benimle değil, kulüp içerisindeki bir sürü personelle hala görüşmüşlüğü var. Kulüp yöneticilerinin başka yönlere bakması gerekiyor. Bir berber, kuaför ne yapabilir? Taktik bilgileri bilmek benim asla ve asla elimde değil. Hiç antrenman izlememiş bir adam bunları nasıl bilebilir? O zaman şöyle bakmak lazım. Bu taktik ve bilgileri verebiliyorsam, içeriden birinden alıyorum demektir. Bir de böyle bakmak lazım ki, demek ki içeriden başka biri bana bu bilgileri veriyor, ben de bu bilgileri başkasına aktarıyorum. Ama asla ve asla böyle bir şey yok. Bir insan yemek yediği kaba tükürebilir mi? Çok ama çok yanlış açıklama. Düzeltmelerini bekliyorum. Ben bir günah keçisi olmam." diye konuştu.

"ONLAR GİDECEK BEN KALACAĞIM"

Tesislere girişinin yasaklanmasından dolayı üzüntü yaşadığını söyleyen Gazi Alp Erken, “Bir insan evine nasıl giriyor ve düşünün giremiyorsunuz. Çok kötü bir duygu ve bana bu duyguyu yaşattılar. Ben onları affetmeyeceğim. Bana böyle iftira attılar. Yanlış yaptılar. Bu durumu kabul etmiyorum. Çok kötü bir duygu. Bugün onlar var ama ben 20 yıldır varım. Onlar yarın gidecek ama ben burada kalacağım." dedi.