Rıza Perçin, iç saha maçlarındaki taraftar sayısına üzüldüklerini belirtti

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Süper Lig'de sahalarında oynadıkları maçlarda tribünlerde 5 bin taraftarın yer almasının kendilerini üzdüğünü belirtti.

Perçin, yaptığı açıklamada, ligde 6 haftayı geride bıraktıklarını anımsattı.

"FUTBOLCULARIMIZA OLAN GÜVENİMİZİ AZALTMAZ"

Son iki iç saha maçında uzatma dakikalarında kalelerinde gol görüp puan kaybı yaşadıklarına işaret eden Perçin, şu değerlendirmede bulundu:

Bundan 40 gün önce sahaya çıkacak kadrosu olmayan, transfer engeli bulunan, borçları nedeniyle finansal anlamda kıpırdama şansı kalmayan kulübümüzü kısa zamanda ayağa kaldırdık. Dün aldığımız beraberlik (Kayserispor maçı) sürpriz olarak görülüyorsa, özverimizin, çok çalışmamızın ve inancımızın yansımasıdır diye düşünüyorum. Puan olarak belki daha fazlasını toplayabilirdik. Son dakika golleri canımızı çok yaktı. Ancak futbolun cilvesidir, olabilir. Bu durum teknik ekibimize ve futbolcularımıza olan güvenimizi azaltmaz.

"3 MAÇTA DA 6 BİN SEYİRCİ SAYISINA BİLE ULAŞAMADIK"

Kendisini bundan daha çok üzen ve hak etmediklerini düşündüğü bir başka konuya dikkat çekmek istediğinin altını çizen Perçin, şunları kaydetti: