Rizespor, 1 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'de 1. Lig'de 38. hafta maçında Altınordu'yla golsüz berabere kalan Rizespor 1 sene sonra yeniden Süper Lig'e çıktı. Öte yandan Altınordu ise 9 yılın ardından 2. Lig'e düştü.

1. Lig'in 38. ve son hafta mücadelesinde Rizespor ile Altınordu karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve müsabaka 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Altınordu'da Kürşad Sürmeli, 31. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Rizespor Süper Lig'e geri döndü

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, 68 puana yükseldi ve Samsunspor'un ardından Süper Lig'e doğrudan yükselen 2. takım oldu. Karadeniz ekibi 2021-2022 sezonunda küme düştüğü Süper Lig'e 1 yıllık aranın ardından yeniden yükseldi.

Altınordu küme düştü

Altınordu ise 35 puana yükselmesine rağmen, Denizlispor'un ardından 2. Lig'e düşen 2. takım oldu. İzmir ekibi, 9 yılın ardından 2. Lig'e düştü.

"Süper Lig'e yükselen ikinci kulüp olan Çaykur Rizespor'u kutluyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'u tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Spor Toto 1. Lig 2022-2023 Sezonu lig etabının tamamlanmasının ardından Samsunspor'un ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselen ikinci kulüp olan Çaykur Rizespor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve yeşil mavili camiayı tebrik ediyorum. Çaykur Rizespor'a gelecek sezon mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum."

Play-off maçları da belli oldu

Alınan sonuçların ardından Pendikspor, ligi 3. sırada tamamladı ve doğrudan play-off finaline kaldı.

Ligi 4. sırada tamamlayan Bodrumspor, play-off'ta sezonu 7. sırada tamamlayan Göztepe ile karşılaşacak. Sezonu 5. sırada bitiren Sakaryaspor, 6. sırada yer alan Eyüpspor ile Süper Lig için mücadele edecek.