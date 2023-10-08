Rizespor 10 kişi kaldığı maçta Samsunspor'u tek golle geçti
ensonhaber.com

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde İlhan Palut yönetimindeki Rizespor ile Emre Bayraktar'ın ekibi Samsunspor karşı karşıya geldi.

Rizespor evinde oynadığı maçtan 1-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Benhur Keser attı. Rizespor'da Mithat Pala, VAR incelemesinin ardından 13. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Samsunspor 1 puanda kaldı

Bu galibiyetin ardından Rizespor 14 puana yükseldi. Samsunspor 1 puanda kaldı.

Rizespor, milli aradan sonra Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Samsunspor ise evinde Başakşehir'i ağırlayacak.

Rizespor 10 kişi kaldığı maçta Samsunspor'u tek golle geçti