Rizespor - Galatasaray maçında penaltı beklentisi!

- Rizespor, Galatasaray ile oynadığı maçın ilk yarısında penaltı bekledi.
- 43. dakikada Laçi'nin vuruşunda top Torreira'dan sekti, Rizesporlular elle oynama itirazında bulundu.
- Hakem Ergün, VAR incelemesi sonrası oyunun devam etmesine karar verdi.
Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Rizespor ile lider Galatasaray karşı karşıya geldi.
Rize Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takım Rizespor, bir pozisyonda penaltı bekledi.
RİZESPOR'DAN PENALTI BEKLENTİSİ
Karşılaşmanın 43. dakikasında Laçi'nin vuruşunda top Lucas Torreira'dan sekti.
Rizesporlu oyuncular, bu pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi.
OYUN DEVAM ETTİ
Hakem Ozan Ergün, oyunun sürmesini istedi. Hakem Ergün, VAR kontrolünün ardından oyunu yeniden başlattı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)