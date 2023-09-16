Rizespor, geriye düştüğü maçta Konyaspor'u mağlup etti Süper Lig'in 5. haftasında Rizespor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Konyaspor'u 2-1'lik skorla yendi.

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Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Aleksandar Stanojevic yönetimindeki Konyaspor ile İlhan Palut'un ekibi Rizespor karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı Rizespor 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla kazandı.

Rizespor, geriden geldi

Rizespor'un gollerini 89. dakikada Gustavo, 90+2. dakikada Gaich attı. Konyaspor'un golünü 34. dakikada Uğurcan Yazğılı kaydetti.

Rizespor'da yeni transferler Hojer, Gaich, Shelvey ve Minchev ilk kez forma giydi.

Konyaspor'un Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Cicaldau maça 11'de başladı ve 63 dakika sahada kaldı.

İlhan Palut, eski takımını yendi

Konyaspor bu mağlubiyetle ligde üst üste 3. galibiyetini alma fırsatını kaçırdı ve 8 puanda kaldı. Rizespor'da İlhan Palut eski takımına karşı galibiyeti aldı ve 10 puana yükseldi.

Ligin 6. haftasında Konyaspor, Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Rizespor ise Sivasspor'u ağırlayacak.