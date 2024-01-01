Rizespor, Remzi Kolcuoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı

İHA

17 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 26 puanla 7. sırada yer alan Rizespor'da, iç transfer gerçekleşti.

İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor, altyapısında yetişmiş olan 7 Mart 2004 doğumlu Remzi Kolcuoğlu ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

"Uzun yıllar başarılarla dolu bir kariyer geçirmesini diliyoruz"

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

7 Mart 2004 Rize doğumlu altyapı oyuncumuz Remzi Kolcuoğlu profesyonelliğe geçiş yaptı. 9 yıldır Çaykur Rizespor Gençlik Geliştirme ve Futbol Eğitim Merkezi'nde futbol oynayan ve Elit Akademi Liglerinde oynadığı resmi maçlarda 32 golü bulunan hücum oyuncumuz Remzi Kolcuoğlu, attığı 2,5 sezonluk imzayla kulübümüzde profesyonel futbol hayatına başladı. Remzi Kolcuoğlu’na hayırlı olsun dileklerimiz iletiyor, uzun yıllar başarılarla dolu bir kariyer geçirmesini diliyoruz.