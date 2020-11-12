Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal: Kupa kazanmak istiyoruz

Rizespor'un sportif direktörlük görevini üstlenen Yılmaz Bal, Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, takımın Antalya kampında Demirören Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Bal, "Hem ligde hem de kupada iddialı olmak istiyoruz. Özellikle taraftarımıza bir kupa hediye etmek istiyoruz." dedi.

"İDDİALI BİR RİZESPOR İZLETECEĞİZ"

Taraftarlarına bir kupa hediye etmek istediklerini dile getiren Bal, "Bu sezonki hedeflerimiz çok yüksek ve güçlü bir kadro kurduk. Her bölgede alternatifli bir kadro kurduk. Hem ligde hem de kupada iddialı olmak istiyoruz. Özellikle taraftarımıza bir kupa hediye etmek istiyoruz. Ligde oynayacağımız Hatayspor maçından sonra kupa maçına çıkacağız. İnşallah orada da hedefimize ulaşırız. Bu sezon iddialı bir Rizespor izleteceğiz." ifadelerini kullandı.

"TOMAS HOCA DOĞRU BİR KARAR"

Takımın teknik direktör Tomas'a emanet edilmesini de değerlendiren Bal, "Tomas Hoca geçen sezonun son iki maçında görev yapmaya başladı. Takımdaki enerjiyi üst seviyeye çıkardı. Başkanımız ve yönetim kurulumuz da devam kararı aldı. Tomas Türkiye'de futbol oynamış, iki büyük takımda şampiyonluk kazanmış birisi. Okan Buruk'un ekibinde yer aldığı için bizde de çalışmış birisi. Uyumumuz çok iyi. Rizespor'da çok sevilen bir isim. Doğru bir karar verdiğimizi düşünüyoruz, sonuç da ortada." diye konuştu.

"TARAFTARA İYİ BİR RİZESPOR İZLETTİRMEK İSTEDİK"

Koronavirüs nedeniyle taraftarsız oynanan maçlarla ilgili olarak da Yılmaz Bal, "Taraftarlardan yoksun sahaya çıkmak bizleri üzüyor. Rizespor'u izleyen taraftarlar, iyi bir Rizespor'a sahip olsun istedik. Ekranları başında takımlarını izlerken gurur duysunlar istedik. Başkanımız Hasan Kartal'ın ve başkan yardımcımız Ali Zeki Saruhan'ın büyük destekleri oldu. Bizim arkamızda durdular ve hocamızla bize büyük destek sağladılar. Sonuç olarak da iyi bir takım kurduk." şeklinde konuştu.

"REMY'NİN TRANSFERİ ÖNCESİNDE ZEKİ ÇELİK VE YUSUF YAZICI İLE KONUŞTUK"

Takımın Fransız golcüsü Remy'nin çok iyi bir profesyonel olduğuna vurgu yapan Sportif Direktör Bal, "Remy'i çok istedik. İstanbul takımlarıyla ismi geçti, başka takımlarla da ismi geçti. Sivasspor ile görüştü. Belli bir aşamaya geldiler ama sonrasında neler oldu bilmiyorum. Sonrasında da bize nasip oldu. Kolay transfer olmadı. Fransa'da Remy ile birlikte forma giyen Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile de konuştuk. Remy kendisini takıma ait hisseden çok profesyonel bir oyuncu. Remy'nin transferiyle diğer transferlerimiz de daha kolay oldu. Takıma bir hava getirdi." ifadelerini kullandı.

"REMY'NİN GOL KRALLIĞI YARIŞINDA GÜÇLÜ RAKİPLERİ VAR"

Süper Lig'de 7 maçta 6 gol atma başarısı gösteren Fransız oyuncu Remy'nin performansı hakkında ise Bal, "Remy'nin gol krallığı yarışında güçlü rakipleri var. Bizde Skoda'da var, geçen sezon ikinci yarıda geldi ve 10 gol atıp asistleriyle katkı verdi. Güçlü bir hücum hattımız var. Remy'nin gol kralı olmasını isterim. Remy'nin de Skoda'nın da gol primleri var. Hem ülkemizde hem de Avrupa'da santrfor bulmak çok zor. Remy ve Skoda ile birlikte Altınordu'dan transfer ettiğimiz Kemal Rüzgar'dan da çok şeyler bekliyoruz. Ara verdik. İnşallah ilk maçımızla birlikte çıkışımızı sürdürürüz." açıklamasında bulundu.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞI ZOR GEÇECEK"

Ligdeki şampiyonluk yarışı için de Yılmaz Bal, "Şampiyonluk yarışı zor geçecek. Taraftar yok, taraftar baskısı yok. Takımını iyi hazırlayan, iyi motive olan ve 5 oyuncu değişikliğini iyi kullanabilen takımlar öne çıkacaktır. 4 takım küme düşecek, şampiyonluk isteyen takımlar var. Rize'de taraftar maçlara geliyordu ve stadyum doluyordu. Taraftarsız maçlar sadece bizim değil tüm takımların handikabı. Kısa sürede umarım bu virüs ortadan kalkar ve taraftarımızla buluşabiliriz. Remy gibi diğer transferlerimizi de izleme fırsatı bulurlar. Ekranları başında bizleri izleseler de mutlu olduklarını düşünüyorum." diye konuştu.

"DEVRE ARASINDA 1-2 TRANSFER YAPABİLİRİZ"

Yılmaz Bal, transfer çalışmalarına her zaman devam ettiklerini ve oyuncuları izlediklerini belirterek, "Transfer çalışmalarımız hiç bitmiyor. Şimdiden gelecek sezon için oyuncular izlemeye devam ediyoruz. İhtiyaç hissedersek, hocamız eksik bölgeler için rapor verirse devre arasında 1-2 transfer yapabiliriz." dedi.

"HEDEFİMİZ AVRUPA"

Rizespor taraftarına iyi bir oyun izlettirmek istediklerini söyleyen Bal, "Hedefimiz Avrupa. En kısa vadeli hedefimizi de Türkiye Kupası'nı kazanarak yapmak istiyoruz. Asıl hedefimiz Rizespor'u sevenleri mutlu etmek. Biz Okan Buruk döneminde Beşiktaş'a karşı 7 gol yedik ancak taraftarımız bizi alkışladı. İyi futbolu alkışlayan taraftarımıza bu oyunu yeniden izlettirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.