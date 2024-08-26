Rizespor taraftarı, Gökhan Akkan'ı ıslıkladı Rizespor taraftarı, Fenerbahçe'ye 5-0 kaybedilen Süper Lig maçında kalesinde hatalı goller gören takım kaptanı Gökhan Akkan'ı ıslıkladı.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Rizespor ile deplasmanda karşılaştı.

Mücadele sarı-lacivertlilerin 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Galibiyet golleri; 15.,60., 64. dakikalarda Fred, 53. dakikada Dzeko ve 66. dakikada Alikulov (kk)'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 7 puana yükseldi ve maç fazlasıyla lider oldu. Rizespor ise 4 puanda kaldı.

GÖKHAN'IN PERFORMANSI ELEŞTİRİLDİ

Bu müsabakada ise kaleci Gökhan Akkan'ın sergilediği performans kendi taraftarının tepkisini çekti.

Kalesinde hatalı goller gören deneyimli file bekçisi, maç sırasında tribünleri dolduran Rizesporlu futbolseverlerin eleştirisiyle karşılaştı.

TARAFTARLAR, ISLIKLADI

Stadyumda maçı takip eden taraftarlar, skorun 5-0'a gelmesinin ardından takım kaptanını ıslıklayarak protesto etti.

Yaşanan bu olay ise sosyal medyada gündem yarattı.