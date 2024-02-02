Rizespor'da iki ayrılık birden İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor'da 2 veda yaşandı. Karadeniz ekibi, Oscar Pinchi ve Lebogang Phiri'nin takımdan ayrıldığını duyurdu.

AA

Süper Lig ekiplerinden Rizespor'da, İspanyol futbolcu Oscar Pinchi ve Güney Afrikalı orta saha oyuncusu Lebogang Phiri ile yollar ayrıldı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Oscar Pinchi'nin sezon sonuna kadar İspanya'nın Racing Ferrol takımına kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, takıma yaptığı katkılardan dolayı futbolcuya teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Phiri de takımdan ayrıldı

Öte yandan geçen yıl Fransa'da kiralık olarak forma giyen, bu yıl ise sözleşmesi askıya alınan Lebogang Phiri ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin fesih edildiği kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)