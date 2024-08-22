Rizespor'da Okechukwu Godson Azubuike ile yollar ayrıldı

AA & Ensonhaber

Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna 1 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Rizespor'da bir ayrılık yaşandı.

İlhan Palut yönetimindeki Karadeniz ekibinde 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike ile yollar ayrıldı.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcumuz Azubuike ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Azubuike'ye takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.