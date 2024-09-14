Rizesporlu Husniddin Alikulov, hastaneye kaldırıldı

İHA
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Rizespor, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaştı.
Konuk ekip yeşil-mavililerde Özbek futbolcu Husniddin Alikulov sakatlandı.
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Mücadelenin ilk yarısında hava topu mücadelesinde sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen ile girdiği ikili mücadele sonrasında Alikulov yerde kaldı ve sonra oyuna devam edemedi.
HASTANEYE KALDIRILDI
25 yaşındaki futbolcunun yerine oyuna 38. dakikada Amir Hadziahmetovic dahil oldu.
Husniddin Alikulov beyin sarsıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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