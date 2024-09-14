Rizesporlu Husniddin Alikulov, hastaneye kaldırıldı
İHA

Süper Lig'in 5. haftasında ile Rizespor, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaştı.

Konuk ekip yeşil-mavililerde Özbek futbolcu Husniddin Alikulov sakatlandı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Mücadelenin ilk yarısında hava topu mücadelesinde sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen ile girdiği ikili mücadele sonrasında Alikulov yerde kaldı ve sonra oyuna devam edemedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

25 yaşındaki futbolcunun yerine oyuna 38. dakikada Amir Hadziahmetovic dahil oldu.

Husniddin Alikulov beyin sarsıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editör