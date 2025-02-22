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Rizespor'un Karadeniz derbisindeki en büyük kozu: Abdülkadir Ömür

Rizespor'un Karadeniz derbisindeki en büyük kozu: Abdülkadir Ömür Karadeniz derbisinde Samsunspor ile karşılaşacak olan Rizespor, kötü gidişata son vermek istiyor. Son üç maçını kaybeden yeşil-mavililer, bu mücadelede yeni transferi Abdülkadir Ömür'e güveniyor.