Rizespor'un Karadeniz derbisindeki en büyük kozu: Abdülkadir Ömür

Haber Merkezi
Karadeniz derbisinde bugün Samsunspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor, kötü gidişata son verip alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Son üç lig maçını kaybeden yeşil-mavililer, derbide yeni transferi Abdülkadir Ömür'e büyük umut bağlıyor.
Geçen hafta lider Galatasaray karşısında Rizespor formasıyla ilk kez sahaya çıkan milli futbolcu, sergilediği performansla taraftarların beğenisini kazandı.
TEKNİK EKİP İNANIYOR
Teknik ekip, Abdülkadir'in bu kritik mücadelede takıma büyük katkı sağlayacağına inanıyor.
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