Rizespor'un yeni teknik direktörü İlhan Palut oldu 1 sezonluk aranın ardından yeniden Süper Lig'de dönen Rizespor, Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İlhan Palut'u getirdi.

Rizespor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

1. Lig’i ikinci olarak tamamlayıp, Süper Lig’e yükselen Rizespor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile yolları ayırmasının ardından geçen sezon Konyaspor’u çalıştıran İlhan Palut'u takımın başına getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çaykur Rizespor'umuz teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile prensipte anlaşmaya varmıştır. Deneyimli teknik direktör ilhan Palut, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini Yeşil-Mavi renklerimize bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak"

Konyaspor'da üçüncülük yaşamıştı

Hatayspor'daki başarılı performansıyla dikkat çeken deneyimli İlhan Palut, bordo- beyazlı ekibi Süper Lig'e taşıdı.

Daha sonra Göztepe'nin başına geçen 46 yaşındaki hoca, 2021-2022 sezonunda Konyaspor'la 68 puan topladı ve ligi 3.'lük koltuğunda tamamladı. Konyaspor Yönetimi, bu sezon ortasında İlhan Palut ile yolları ayırma kararı aldı.