Roberto Carlos eski günleri hatırlattı! Harika bir gol attı Efsane futbolcu Roberto Carlos'un sosyal medyada paylaşılan golü beğenileri topladı. Brezilyalı isim, eski günleri hatırlatarak şık bir gol kaydetti.

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ensonhaber.com

Futbol kariyerine 1991 yılında Uniao Sao Joao'da başlayan ve sırasıyla Palmeiras, Inter, Real Madrid, Fenerbahçe, Corinthians, Anzhi formalarını giyen Roberto Carlos, gösterdiği performansla adını futbol tarihine yazdırmıştı.

Sol bek mevkisinde sergilediği oyunla tarihin en iyisi olarak gösterilen Brezilyalı futbol adamı, 2012 yılında kariyerini noktalamıştı.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük görevine başlayan Carlos, Sivasspor ve Akhisar Belediyespor'u çalıştırdıktan sonra yönetim alanında görev yapmaya başladı.

Roberto Carlos klasını konuşturdu

Yaklaşık 9 yıldır teknik direktörlük yapmayan Roberto Carlos, futbolla olan bağını ise koparmadı.

50 yaşındaki eski futbolcu, boş zamanlarında futbol oynamayı sürdürürken sosyal medyada dolaşıma giren bir video kısa süre içerisinde viral oldu.

Futbolculuk döneminde uzaktan attığı falsolu gollerle isminden sıkça söz ettiren Roberto Carlos, aradan yıllar geçse de yeteneğinden bir şey kaybetmediğini gösterdi. Carlos'un bu golü sosyal medyada büyük bir beğeni topladı.