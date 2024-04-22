Rodrigo Becao'dan ameliyat açıklaması Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Rodrigo Becao, sosyal medyadan yanlış ameliyat edildiği yönündeki iddialara yanıt verdi.

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun bitmesine sayılı haftalar kala ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışında yer alan Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao sosyal medyadan sakatlık süreci hakkında bir yorumda bulundu.

Ligin 10. haftasında Pendikspor, karşısında deplasmanda 5-0 kazanılan maçta sakatlanan Becao, geçtiğimiz aylarda ameliyat olmuştu.

Brezilyalı oyuncu, sahalara geri dönüşünün ardından tekrardan sakatlanmasıyla yanlış ameliyat olduğu yönünde iddialar çoğaldı.

Becao'dan 'iyiyim' mesajı

Rodrigo Becao'dan bu iddialara cevap geldi.

28 yaşındaki savunma oyuncusu, sosyal medyadan böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirterek ameliyatının başarılı bir şekilde geçtiğini ifade etti.

8.3 milyon euro bonservis ödendi

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde İtalyan ekibi Udinese'den 8.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Becao, sarı-lacivertli formayı 17 kez giydi.

Brezilyalı isim, bu karşılaşmalarda 1 kez ağları sarsmayı başardı.