Romain Saiss'tan Hakim Ziyech paylaşımı Beşiktaş'ın eski stoperi Romain Saiss, Galatasaray'a transfer olan vatandaşı Hakim Ziyech için, "Her şey gönlünce olsun kardeşim" paylaşımı yaptı.

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Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'u Mauro Icardi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek sezonun ilk üç puanını alan Galatasaray'da maç sonunda taraftarlar büyük bir sürprizle karşılaştı.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den bedelsiz satın alma opsiyonuyla kiralanan 30 yaşındaki futbolcu, Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı taraftarları adeta coşturdu. Yıldız oyuncu, tribünlere çıkarak taraftarlara eğlenceli anlar yaşattı.

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"Her şey gönlünce olsun kardeşim"

Gerçekleşen bu transferin ardından ise Şenol Güneş'le problem yaşayan ve Beşiktaş'tan ayrılarak Katar Ligi ekibi Al Sadd'a transfer olan Romain Saiss sürpriz bir paylaşım yaptı.

Faslı isim, Galatasaray'a imza atan vatandaşı Hakim Ziyech için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Romain Saiss, milli takımdan takım arkadaşı Ziyech'e; "Her şey gönlünce olsun kardeşim" diye mesaj yolladı.