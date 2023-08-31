Romelu Lukaku, Roma'da İtalya Serie A ekibi Roma, Belçikalı golcü Romalu Lukaku'yu Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattı.

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İtalya'da bu sezon önemli transferlere imza atan Jose Mourinho'nun ekibi Roma, Belçikalı golcü Romalu Lukaku'yu kiralık olarak renklerine bağladı.

Serie A ekibinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını vurgulandı.

Kariyeri başarılarla dolu

Geçtiğimiz sezon Inter'de kiralık olarak forma giyen futbolcu, takımıyla Şampiyonlar Ligi finali oynama başarısı göstermişti. Lukaku, 2021 yılında da mavi-siyahlılar ile İtalya şampiyonluğu yaşamıştı.

Kariyerinde Anderlecht, West Brom, Everton, Manchester United ile iki farklı dönemde Chelsea ve Inter formaları giyen Lukaku'nun transferleri için bugüne kadar yaklaşık 340 milyon euro ödendi.

Roma Kulübü, Chelsea'ye kiralama bedeli olarak 5.8 milyon euro ödeyecek.