Ronaldo İtalya'ya dönüyor Cristiano Ronaldo, İtalyan kulüplerin 18 Mayıs'tan itibaren takım halinde çalışmalara başlayacak olması nedeniyle, Torino'ya dönme kararı aldı.

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Koronavirüs nedeniyle İtalya'dan ayrılarak ülkesi Portekiz'e dönen ve bir süredir sevgilisiyle birlikte Madeira Adası'nda yaşayan Cristiano Ronaldo, Torino'ya dönüyor.

14 GÜN KARANTİNADA KALACAK

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin, takım sporları yapan kulüplerin 18 Mayıs'tan itibaren antrenmanlara başlamasına izin verildiğini açıklamasının ardından İtalya'ya dönmeye ikna olan Portekizli yıldız, 14 gün boyunca karantinada kalacak.

Karantina sürecinin bitmesinin ardından takıma katılacak olan 35 yaşındaki futbolcu, 18 Mayıs'tan itibaren çalışmalara başlayacak.

SERİE A BAŞLIYOR

Başbakan Conte'nin takımlara antrenman izni vermesi ve Ronaldo'nun da İtalya'ya dönecek olması, Serie A başlıyor iddialarını iyice güçlendirdi.