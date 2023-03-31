Ryan Babel, Eyüpspor'da kendini bulamadı Sezon başında Eyüpspor'a transfer olan yıldız futbolcu Ryan Babel gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.

Eyüpspor, sezon başında yaptığı transferlerle güçlü bir kadro kurmuş ve hedefini Süper Lig olarak belirlemişti.

Bu doğrultuda İstanbul ekibi, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'i transfer ederek tüm dikkatleri üzerinde toplamıştı.

Liderliği kaybettiler

Ancak son 4 maçında 3 mağlubiyet yaşayan ve teknik direktör İbrahim Üzülmez'le yolları ayırıp takımı Zafer Turan'a emanet eden Eyüpspor'da işler yolunda gitmiyor.

29 haftası geride kalan 1. Lig'in büyük bölümünü lider olarak götüren eflatun-sarılılar, birinciliği Samsunspor'a kaptırdı.

Beklentilerin uzağında kaldı

Bununla birlikte takımın yıldız ismi Babel'in beklentilerin uzağında kalması kriz yarattı. 36 yaşındaki futbolcu, geldiği günden bu yana bir türlü beklentileri karşılayamadı.

20 maçta 4 gol attı

Hücum oyuncusu, Eyüpspor formasını 20 kez giyerken 4 gol ve 1 asist yapmayı başardı.

Ayrıca kondisyon ve patlayıcı güç olarak sahada eksik kalan Ryan Babel, takımının zirveden uzaklaşmasındaki baş etkenlerden biri olarak görülüyor.