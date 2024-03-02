Ryan Babel: Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ı destekliyorum 37 yaşındaki futbolcu Ryan Babel, eski takımları Beşiktaş ve Galatasaray'ın karşılaşacağı derbi öncesinde konuştu. Babel, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı desteklediğini söyledi.

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Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Dolmabahçe'de oynanacak müsabaka 3 Mart Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.

Kritik derbi öncesinde ise hem Beşiktaş hem de Galatasaray formalarını giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray'ı destekliyorum"

Süper Lig'i takip ettiğini belirten Ryan Babel, şunları dedi:

Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı takip ediyorum. Galatasaray son 2 sezondur gerçekten inanılmaz bir performans sergiliyor. Güzel bir takım oluşturdular, bu yıl şampiyon olmak istiyorlar. Başarabilirler ama evet Fenerbahçe'de çok güçlü. Ben şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı destekliyorum. Takım şu an lider ama Fenerbahçe'nin de şansı olmadığı anlamına gelmez. Çok iyi bir takımları var, iyi bir antrenörleri var. Dolayısıyla Galatasaray tekrar şampiyon olmak istiyorsa sezon sonuna kadar mücadelesine devam etmeli. Her maçı kazanıyorlar, çok tutkuyla oynuyorlar. Taraftarlar takımın arkasında ve bu ligi kazanmak için önemli bir faktör.

"İki takımın da hedefleri var"

Galatasaray'ın Beşiktaş'a konuk olacağı derbi hakkında gelen soru sonrası Ryan Babel, şu şekilde konuştu:

Derbi maçları her zaman özeldir ancak tarihe bakarsak Galatasaray'ın Beşiktaş'ı deplasmanda uzun zamandır mağlup edemediğini biliyorum. İstatistikler Beşiktaş lehine duruyor çünkü Beşiktaş evinde oynuyor. Normalde her iki takıma bakarsanız Galatasaray şu an daha iyi. Fakat her şey olabilir. Adil ve keyifli bir maç olmasını umuyorum. İki takımın da hedefleri var.

"Muslera önemli bir rol oynayabilir"

"Maçın adamı kim olur" sorusuna Ryan Babel, şu cevabı verdi:

Bence Fernando Muslera önemli bir rol oynayabilir. Bildiğiniz gibi Muslera zaten Galatasaray için uzun yıllar boyunca çok iyi performanslar gösterdi. Muslera, Galatasaray'a birçok maç ve kupa kazandırdı. Benim için Galatasaray'ın en önemli oyuncusu. Ayrıca Mauro Icardi her zaman gol atmak ister, bunu seviyor. Kerem Aktürkoğlu da formda. Son birkaç yılda çok iyi performans gösterdi. İyi bir şekilde gelişti. Küçük bir çocuk olarak gelişini gördüm ve şimdi Galatasaray'da ana oyunculardan biri. Hala çok şey öğrenmesi gerekiyor ama çok profesyonel. Çok ciddi bir şekilde davranıyor. Büyük bir oyuncu olmak istediğini söylemek de mümkün. Mertens ve Barış Alper Yılmaz da hücumda etkili isimler. Galatasaray'ın hücum bölgesinde herkes gol atabilir.

"Her iki antrenöre saygı duyuyorum"

Ryan Babel, Türkiye'de çalıştığı antrenörlerle ilgili şu sözleri dile getirdi:

Benim favori bir antrenörüm yok. Her iki antrenöre de saygı duyuyorum. Her ikisiyle de iyi zamanlar geçirdim. İki antrenörden de çok şey öğrendim. Yine iki ayrı takım, farklı zamanlar. Yine de her iki antrenöre saygı duyuyorum.

"Her iki takımla da oynadığım derbiler çok özeldi"

Unutamadığı derbilerle ilgili konuşan Ryan Babel, şunları dedi:

Türkiye'de her iki takımla da oynadığım derbiler çok özeldi. Beşiktaş'la 2016-2017 sezonunda Galatasaray'la deplasmanda oynadığımız ve 1-0 kazandığımız maçı hatırlıyorum. O yıl şampiyonluk için çok önemli olan bir deplasmandı. Wesley Sneijder gibi büyük bir yıldıza rağmen kazanmıştık. Dediğim gibi her iki takım için birçok harika maçta oynadığım için şanslıyım.

"1 gol atmamız gerekiyordu ve yapamadık"

Bir maçın skorunu değiştirme şansı olsaydı bunu Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında kullanacağını aktaran Ryan Babel şu ifadeleri kullandı: