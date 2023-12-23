Ryan Babel: Türkiye'de çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim Hollandalı oyuncu Ryan Babel, "Türkiye'de çalıştığım en iyi teknik direktör bence Fatih Terim. İkinci sıraya Arda Turan, üçüncü sıraya Şenol Güneş'i söylerim" dedi.

ensonhaber.com

Ülkemizde Kasımpaşa, Beşiktaş, Galatasaray ve Eyüpspor formaları giyen ve gösterdiği iyi performansla futbolseverlerin akıllarında yer edinen Hollandalı futbolcu Ryan Babel, TivibuSpor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şu anda kulüpsüz olan 37 yaşındaki Babel, birçok konuya dair konuştu.

"Umarım Galatasaray kazanır"

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında konuşan Babel, şunları dedi:

Bu sezon iki takımda çok iyi oynuyor. Çok iyi takımları var. Çok iyi antrenörleri ve oyuncuları var. Umarım Galatasaray kazanır. Ama ikisi arasında kazanma şansları yüzde 50-50. Kadıköy oynamak için zor bir yerdir. Özellikle derbilerde zordur. Fenerbahçe taraftarı takımının arkasında olacaklar. Galatasaray için iş daha zor hale gelecek. Deplasmanda oynamak böyle bir derbide her zaman farklı olur. Umarım Galatasaray'ı negatif olarak etkilemez. Sonuçta bir futbol taraftarı olarak güzel bir maç izlemek istiyorum.

"Ferdi, Boey'den daha yetenekli"

"Ferdi Kadıoğlu - Sacha Boey arasında kimi tercih edersin?" sorusuna Babel, şu yanıtı verdi:

Ferdi'nin nasıl geliştiğini görmek güzel oldu. Normalde bir hücum oyuncusuydu. 21 yaş altında Hollanda da oynamıştı. Biraz takip etmiştim. Kariyerinin nasıl geliştiğini gördüm. Şu anda bek olarak harika bir iş çıkartıyor. Bence yetenek olarak o çok daha yetenekli Sacha Boey'dan. Sacha Boey çok iyi bir oyuncu. Ama onun geldiği yeri gördüğünüzde son iki sezonda çok iyi iş çıkardı. Öncesinde çok fazla sakatlık ve istikrar sorunu yaşadı.

"Beşiktaş'ın kalbimdeki yeri çok ayrı"

Beşiktaş'ın son durumunu değerlendiren Hollandalı isim, şunları dedi:

Beşiktaş ne yazık ki zor bir sezon geçiriyor. Bu beni üzüyor. Hala onları destekliyorum. Beşiktaş'ın kalbimdeki yeri çok ayrı. Antrenör değişiklikleri oldu. Sonuçlar istikrarlı olmadı. Şu an şampiyonluk için rekabet edemiyorlar. Ait oldukları yer bu kesinlikle değil. Aboubakar takımda çok önemli bir yer tutuyor. Kazandıkları maçlarda özellikle o önemliydi. Şu anda olanlar biraz hayal kırıklığı. Ama bence bunu idare edebilirler. Aboubakar'a ihtiyaçları var.

"Üçüncü sıraya Şenol Güneş'i söylerim"

"Çalıştığın en iyi antrenör kimdi?" sorusuna ise Ryan Babel şu şekilde cevap verdi: