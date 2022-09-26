Ryan Babel'den itiraflar

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ryan Babel, Galatasaray'daki günleri ve derbilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonda yeni bir kadro kuran Galatasaray, transferde adeta şov yapmıştı.

Kadrosunu Mertens, Icardi ve Mata gibi yıldızlarla güçlendiren sarı-kırmızılılar, Babel ve Feghouli gibi geçtiğimiz sezon taraftarın tepkisini toplayan oyuncularla yollarını ayırmıştı.

Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Ryan Babel, 1. Lig'de oynayan Eyüpspor ile anlaşmış ve kulübe imza atmıştı.

Hollandalı oyuncu, Galatasaray'da yaşadığı durumları ve derbilerle alakalı Vole'ye konuştu.

"Galatasaray'ın vizyonu yok"

Babel açıklamalarında, "Geçen sene Galatasaray'da yaşlı isimleri gönderip, genç oyuncular alındı. Galatasaray, beni yaşlı diye gönderip benimle aynı yaşta ve benden daha maliyetli Mertens geldi. Bu, kulübün net bir vizyonu olmadığını gösterir." dedi.

"En ateşli derbiler Beşiktaş-Fenerbahçe"

Derbilerle ilgili konuşan Babel, "Benim dönemimdeki en ateşli derbiler Beşiktaş-Fenerbahçe derbileriydi." ifadelerini kullandı.

"Çalıştığım en iyi hoca Torrent"

Fatih Terim'e gönderme yapan Hollandalı oyuncu, "Türkiye'de çalıştığım en iyi hoca Torrent. Ne istediğini futbolculara net ifade ediyordu. Bu sezon Torrent olsa daha iyi işler yapabilirdi. Geçen sezon kadro çok kötüydü. Guardiola olsa dahi berbat işler yapabilirdi." ifadelerini kullandı.