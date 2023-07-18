Ryan Kent: Şampiyonluk kazanmak için uğraşan bir takıma gelmek istedim Fenerbahçeli futbolcu Ryan Kent, "Avrupa'dan başka teklifler de vardı ama ben kupalar ve şampiyonluklar kazanmak için uğraşan bir takıma gelmek istedim. Bu anlamda da Fenerbahçe'den daha iyi bir opsiyon yoktu. Burası harika bir kulüp, harika transferler var" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Ryan Kent, yeni sezon hazırlıklarının devam ettiği Can Bartu Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Takıma yeni katılan isimlerden biri olarak yeni sezon hazırlıklarını değerlendiren Ryan Kent, "İyi başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Takım arkadaşlarım benim aile içine çok iyi bir şekilde aldılar. Beni çok iyi bir şekilde karşıladılar. Benim buraya entegrasyonumu kolaylaştırdılar. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Her geçen gün güçleniyoruz. Rusya kampından sonra da hazırlıklarımızı sıkı bir şekilde sürdürüyoruz." diye konuştu.

"Taraftarı heyecanlandırmak isteyen biriyim"

Rusya kampındaki hazırlık maçlarını değerlendiren Kent, "Hazırlık maçlarını iyi rakiplere karşı oynadığımızı söylemek istiyorum. O maçlardan çıkarabildiğimiz maksimum şeyi çıkarmaya çalıştık. İyi seviyede takımlara karşı oynadık. Bizim için o seviyedeki takımlara karşı oynamak önemliydi. Hem defansif organizasyonumuzu çalıştık hem de topla oyunumuzu çalıştık. Ben taraftarları heyecanlandırmak isteyen bir oyuncuyum. Onları zaman zaman koltuklarından kaldırmak isteyen, onlara heyecan vermek isteyen bir oyuncuyum. Birebirlerde de oyunumu göstermeyi seviyorum." şeklinde konuştu.

"Bireysel anlamda çok kaliteli futbolcular var"

Kent, hücum hattında Tadic ve Dzeko gibi isimlerle oynayacak olmasına ilişkin şunları dile getirdi:

Onlarla birlikte oynayacak olmanın harika bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Onların spora kattıklarını düşünürsek onlardan çok fazla şey öğrenebileceğimi düşünüyorum ama takımımızda çok fazla yetenekli oyuncu var. Bireysel anlamda çok fazla kaliteli oyuncumuz var. Herkes herkesi daha iyiye, daha yukarıya çekmek için uğraşıyor. Umarım bunları maçlara da yansıtırız ve iyi sonuçlar alırız.

"Kupalar kazanmak için uğraşan bir takıma gelmek istedim"

Transfer sürecine dair konuşan Ryan Kent, Fenerbahçe'yi tercih etme sebebini anlattı.

Benim için uzun bir süreçti. Uzunca düşünmek istedim. Düşünme sürecinde kimsenin kararımı etkilemesini istemedim. Kulüp temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde bana bu kulübün ilerlemek istediği yoldan bahsettiler. Beni kulübün hedefleri hakkında bilgilendirdi. Ben de Glasgow gibi bir takımdan geliyorum ve orada da her hafta taraftarlar kazanmanızı bekliyorlar. Ben de bu seviyede devam etmek istedim. Avrupa'dan başka teklifler de vardı ama ben kupalar ve şampiyonluklar kazanmak için uğraşan bir takıma gelmek istedim. Bu anlamda da Fenerbahçe'den daha iyi bir opsiyon yoktu. Burası harika bir kulüp, harika transferler var. Umarım bu kulübün müzesine kupalar ekleme imkanım olur.

Kent, Türkiye Ligi hakkındaysa şunları söyledi:

İskoçya'dan geliyorum. Orada da Glasgow takımlarının her zaman kazanması gerekiyor. Dolayısıyla bu benim için yeni bir durum değil. Aslında kendi üzerimde en çok baskıyı ben oluşturacağım, oynadığımız her maçta sahanın en iyi oyuncusu olabilmek için.

"Dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesi"

İskoçya'da derbi tecrübesi yaşamış bir oyuncu olarak Fenerbahçe-Galatasaray derbileri hakkında konuşan Kent şöyle konuştu:

Bu bir sır değil ve dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesi ki ben de bu derbiyi oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Sanırım bu derbiyi insanlardan duymadan kendim tecrübe etmek istiyorum. Ve bunu da edecek çok fazla fırsatım olacak. Umarım başarılı da olurum. Çünkü dışarıdan gelen bir oyuncu için bu tarz maçlara olan tutkuyu göstermek çok önemli diye düşünüyorum. Ben de bunu yapmaya çalışacağım.

"Rıdvan Yılmaz'la konuştum"

Kent, İskoçya Ligi'nde takım arkadaşı olan milli futbolcu Rıdvan Yılmaz ile konuşup konuşmadığı yönündeki soruya şu şekilde cevap verdi: "Hem şehri hem de ligi biraz da olsa anlamak için Rıdvan (Yılmaz) ile birazcık konuştum. Ama az önce de ifade ettiğim gibi buraya gelirken kimsenin kararımı etkilemesini istemedim. Düşünmek için de yeterli sürem oldu. Masada birçok teklif vardı ama bu tarz başarılı, kupalar isteyen büyük bir kulüp geldiği zaman bu beni heyecanlandırdı. Aynı zamanda İstanbul şehrini tanımak için sabırsızlanıyorum. İnsanlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Çünkü bunun hakkında sadece iyi şeyler duydum."

"İsmail Kartal'ın kulübe bağlılığı belli oluyor"

İngiliz futbolcu teknik direktör İsmail Kartal'ın kulübe ve işine olan bağlılığına dikkati çekti.

İsmail Kartal ile tanıştığım ilk andan itibaren O'nun bu kulübe ve işine olan tutkusu, bağlılığı gözle görülür bir şekilde fark ediliyordu. Aynı zamanda çok da güzel bir motivasyon konuşması yaptı, hem beklentilerini hem de hedeflerini anlattı. Bireysel anlamda her oyuncuyla çok iyi iletişimi var. Kendisi adil ama aynı zamanda oyunculardan çok talepkâr bir teknik direktör. Ben de onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum.

"Sol kanatta oynamayı seviyorum"

Ryan Kent, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Hem sağda hem de solda oynayabiliyorum ama kendi açımdan performansımı gösterebildiğim en iyi pozisyonum sol kanat olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu pozisyonda uzun süre oynadım. Ama bu tarz oyuncular arasındaki rekabetin takım için iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu şekilde her oyuncu kendisinin en iyi performansını sergileyebiliyor. Dolayısıyla rekabetin takıma katkısı olacağını düşünüyorum.

"Fenerbahçe taraftarının önünde oynayacağım için heyecanlıyım"

Fenerbahçe taraftarı önünde oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu dile getiren Ryan Kent şöyle konuştu:

Kendimi bu anlamda şanslı görüyorum. Çok büyük ve harika taraftar kitleleri olan takımlarda oynadım. Burada da taraftarların harika olduğunu biliyorum. Onların önünde oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum ki oynayacağımı ilk maçta bunu ben de tecrübe edip anlayabileyim. Kariyerimin iyi bir dönemindeyim. Her şeyimi vermek ve bunu da taraftarlara göstermek istiyorum.

Hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, üst sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından antrenman çabukluk çalışmalarıyla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.