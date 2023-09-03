Ryan Kent'in Ankaragücü maçında kadroda olmama nedeni belli oldu Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de yeni transfer Ryan Kent'in taktik gereği maç kadrosuna alınmadığı öğrenildi.

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Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak maç öncesinde Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıklamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada yeni transfer Dominik Livakovic'in kadroda yer aldığı belirtilirken, Luan Peres, Samet Akaydin, Omar Fayed, Ferdi Kadıoğlu, Nazım Sangare, Miha Zajc, Ryan Kent, Emre Mor kadroda yer almadı.

Duyurulan kadro sonrasında ise yaz transfer döneminde bonservissiz bir şekilde takıma katılan Ryan Kent'in kafilede yer almaması dikkatleri çekmişti.

Sarı-lacivertlilerde deneyimli çalıştırıcı İsmail Kartal'ın İngiliz futbolcuyu tercih etmeme nedeni belli oldu.

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Formasyonda değişiklik yaptı

Her maça farklı formasyonla çıkan İsmail Kartal'ın Ankaragücü maçı için taktik gereği böyle bir karar aldığı ortaya çıktı.

Futbolcuların idman performanslarını yakından izleyen Kartal'ın forma adaletine büyük bir önem verdiği öğrenildi.

Teknik heyetin tercihi gereği dışarda kaldı

Defansif orta saha bölgesinde İsmail Yüksek'in sık sık maça çıkıp yıpranması nedeniyle Miguel Crespo'yu kadroya alan İsmail Kartal, kanat alternatiflerinin fazlalığıyla Ryan Kent'i dışarda bıraktı.

26 yaşındaki isim ile ilgili olumsuz bir durum olmadığı ve tamamen teknik heyet tercihi nedeniyle kadroya alınmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'de 4 resmi maça çıkan Ryan Kent, 5-0 sona eren Zimbru maçında 1 gol kaydetmişti.