Sabah - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş, depremzede vatandaşlara destek olmak amacı ile Azerbaycan temsilcisi Sabah FC ile bir hazırlık maçı oynayacak. İşte maçın merak edilen detayları..

Beşiktaş, Azerbaycan temsilcisi Sabah FC ile bir hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinden etkilenen depremzedeler için düzenlenen hazırlık maçı Azerbaycan'da oynanacak. Beşiktaş, Sabah FC maçı için Azerbaycan'a gitti. Büyük bir coşkuyla karşılanan siyah beyazlılar son dönemde yakaladığı çıkış ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Beşiktaş ile Sabah FC arasında oynanacak maçın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Sabah FC - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Sabah - Beşiktaş maçı ne zaman? Sabah - Beşiktaş maçı 13 Mayıs Cumartesi (bugün) günü saat 17:00'da oynanacak. Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanacak mücadele Kanal D ekranlarından naklen yayınlanacak.