Sabri Sarıoğlu: Lahm'ın attığı gol rüyalarıma giriyor

Sarı-kırmızılıların eski oyuncusu Sabri Sarıoğlu, EURO 2008'deki Almanya maçını unutamadığını açıkladı.

Galatasaray 'a 1999-200 sezonunda transfer olan Sabri Sarıoğlu'nun sarı-kırmızılı takımdaki kariyeri 2017-2018 sezonunda sona erdi.

Tecrübeli sağ bek, Galatasaray'dan ayrılmasının ardından Göztepe'yle anlaşma sağladı ancak sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Türk futbolunun efsane ismi kariyeriyle ilgili itirafta bulundu.

Sabri Sarıoğlu A Spor'da yayınlanan programda sarı-kırmızılı takım, Dünya Kupası, Jesus, Boey ve kariyeriyle ilgili konuştu. Katar 2022 Dünya Kupası'ndaki favorilerini açıklayan Sarıoğlu; "Fransa, İspanya ve Brezilya. Bu üç takımın arasından bir şampiyonun çıkacağını düşünüyorum." dedi.

"Boey ligimizin en iyi sağ beki"

Boey'le ilgili konuşan Sarıoğlu, "Sacha Boey, şu anda ligimizin en iyi sağ beki konumunda. Hem ofansif hem de defansif anlamda göz doldurdu. Bununla yetinmemesi gerekiyor. Bek oyuncularının ofansı çok iyi olmalı. Bu sezon inanılmaz bir çıkış yakaladı ve bunu daha da artırmalı. İnanıyorum ki daha da üzerine çıkacak potansiyeli var ve biraz daha kendini geliştirirse daha da iyi performans göstereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Jesus renkli bir karakter"

Jesus'la ilgili Sarıoğlu, "Çok renkli bir karakter Jesus, tecrübeli bir teknik direktör ve rotasyonu çok iyi yapıyor. Oynamayan oyuncular kulübede mutsuz olurlar trip atarlar. Jesus geldikten sonra öyle bir hava yaratmış ki futbolcu biliyor 'Ben üzülürsem trip atarsam hoca beni bir daha oynatmaz' diyor. Oyuncu her zaman kendini hazırda tutuyor." dedi.

"Lahm'ın golü ayda bir kere rüyama girer"

EURO 2008'deki Almanya maçından bahseden Sabri, "Benim her ay bir kere Almanya'nın attığı son dakika üçüncü golü rüyama girer. En az bir defa girer. Maçı hatırlayanlar belki bilir. Mücadelenin ilk yarısında çok önemli bir atağa çıkarken Almanyalı bir oyuncunun yerde yattığını görünce Hamit Altıntop durdurup topu dışarı atmıştı. Biz de aynı pozisyonu son dakika Almanlar'dan bekledik. Kazım yerdeydi, dışarı atmalarını beklerken iki üç saniyelik dalgınlıkla golü yedik. Golü atarken Philip Lahm önümden ikiye bir yapıp geçti. O sahne rüyama girer. İkinci golde ben ona çalım atıp geçmiştim sonra o benden intikamını aldı. " açıklamasında bulundu.