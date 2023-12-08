Sacha Boey: Bu şekilde devam etmeliyim Sacha Boey, Adana Demirspor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig’deki ilk gol sevincini yaşadı. Fransız sağ bek maçın ardından yaptığı açıklamada ise "İyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Bu şekilde devam etmeliyim" dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşılaşırken, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların ilk golü Fransız futbolcusu Sacha Boey’den geldi.

Müsabakanın 22. dakikasında Kerem Aktürkoğlu’nun pası ile ceza sahası içi sağında topu alan Boey, kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

Süper Lig'de bu sezon ilk golünü attı

23 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki ilk sevincini yaşarken, toplamda gol sayısını da 2’ye çıkardı.

Boey, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Kopenhag ile oynanan mücadelede ağlara havalandırmıştı.

Müsabakaya 11’de başlayan Sacha Boey, 90 dakika sahada kaldı.

"Hazırlıklarımızı yaptık ve kazandık"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Boey, şu ifadeleri kullandı:

Bizim için önemli bir maçtı. Lider olmaya devam etmemiz için kazanmamız gerekiyordu. Hazırlıklarımızı yaptık ve kazandık.

"Bu şekilde devam etmeliyim"

Yetenekli isim ayrıca, şu sözleri sarf etti: