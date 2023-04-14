Sacha Boey: Hayalim Premier Lig Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Sacha Boey geleceğiyle alakalı, "Avrupa'nın 5 büyük liginde tanınan modern ve eksiksiz bir sağ bek olmak istiyorum" dedi.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da sezon başından bu yana gösterdiği iyi performanla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken ve teklifler alan Sacha Boey, geleceğiyle ilgili çarpıcı konuştu.

Transfermarkt'a röportaj veren 22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a geliş süreci ve kariyerinin gidişatı hakkında açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray bana güzel bir projeyle geldi"

Galatasaray'ın kendisine güzel bir projeyle geldiğini söyleyen Sacha Boey, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray bana güzel bir projeyle geldi. Celtic gibi başka fırsatlarım da vardı ancak kulübün projesine inandım. Galatasaray'a kariyerim boyunca kalmak için gitmedim. Ben oynayacaktım ve beni daha sonra başka bir kulübe satacaklardı. Bu yıl olabilir..."

"Fransa'da antrenmanlar çok taktiksel"

Türk futboluna uyum sağlamasının zaman aldığını belirten Boey, şu açıklamayı yaptı:

"Fransa'da antrenmanlar çok taktiksel. Türkiye'de daha açık. Masa tenisi gibi."

"Galatasaray sakatlıklarım konusunda benden pek memnun değildi"

Yaz transfer döneminde takımda kalmasıyla ilgili Boey, şu değerlendirmede bulundu:

"Galatasaray sakatlıklarım konusunda benden pek memnun değildi. Ancak başarılı performansımdan dolayı beni tutmak istediler. Bu yüzden kaldım. Okan Buruk'un sözleri gayet açıktı. 'İyiysen oynarsın' dedi ve o zamandan beri düzenli oynuyorum."

"Hayalim Premier Lig"

Fransız savunmacı, geleceğiyle ilgili ise şunları söyledi: