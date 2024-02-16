Sacha Boey, sakatlandı! Birkaç hafta forma giyemeyecek Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, yaşadığı sakatlık nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.

ensonhaber.com

2021 yılında transfer olduğu Galatasaray'da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan ve Avrupa kulüplerinin dikkatine çeken Sacha Boey, devre arasında Alman ekibi Bayern Münih'e transfer olmuştu.

30+5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bundesliga takımına imza atan ve Süper Lig tarihinin en pahalı futbolcusu olan Boey'nin yeni kariyeri büyük bir şanssızlıkla başladı.

Adalesinde yırtık tespit edildi

Alman ekibi, Sacha Boey'nin sakatlandığını resmi hesabından duyurdu.

Bayern Münih, Fransız oyuncun sol arka adalesindeki yırtık nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Bayern formasını 109 dakika giydi

Yeni takımıyla birlikte iki resmi maçta forma giyen 23 yaşındaki isim, gol veya asist katkısı yapamadı. Boey, bu karşılaşmalarda sahada 109 dakika kaldı.