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    Sacha Boey'dan yeni sözleşme ve Fenerbahçe açıklaması

    Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Sacha Boey, sözleşme görüşmeleri ve performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 12:34
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    Sacha Boey'dan yeni sözleşme ve Fenerbahçe açıklaması

    Sezon başında kadroda düşünülmeyen, ancak Leo Dubois'nın sakatlığı ve o dönem kadroda bulunan Omar Elabdelloui'nin düşük performansı sebebiyle Sacha Boey'a şans doğmuştu.

    Bu şansı iyi kullanan Kamerun asıllı Fransız savunmacı, gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu.

    Okan Buruk güveniyor

    Temmuz 2021'de 1.15 milyon euro karşılığında Rennes'den transfer edilen 23 yaşındaki oyuncu, Okan Buruk'un en güvendiği isimlerden biri oldu.

    Galatasaray'ın Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey, sabah antrenmanı öncesi açıklamalarda bulundu.

    Sacha Boey dan yeni sözleşme ve Fenerbahçe açıklaması #1

    "Görüşmeleri menajerime bıraktım"

    Bafetimbi Gomis ve Berkan ile çok iyi arkadaş olduklarını belirten Boey, sarı - kırmızılılarla olan sözleşme görüşmeleri hakkında ise; "Sözleşme konusuyla ilgilenmiyorum. Görüşmeleri menajerime bırakıyorum. Ben performansıma odaklanıyorum." ifadelerini kullandı.

    "Sezon başında takımda bile değildim"

    Sacha Boey, "Futbolda ne zaman, ne olacağını bilemezsiniz. Sezon başında takımın içinde bile değildim. Şu an iyi bir noktayım. Galatasaray'da olmak ve sezonu Galatasaray ile şampiyon bitirmek benim için çok önemli." dedi.

    Sacha Boey dan yeni sözleşme ve Fenerbahçe açıklaması #2

    Fenerbahçe açıklaması

    Fenerbahçe ile ilgili transfer iddialarına da değinen Boey, "Fenerbahçe ile ne bir iletişimim oldu ne de onlardan bir teklif geldi. Kendi performasıma bakıyorum istatistiklerle ilgilenmiyorum." açıklamasında bulundu.

    Sacha Boey dan yeni sözleşme ve Fenerbahçe açıklaması #3


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