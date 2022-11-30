Sadettin Saran: İhtiyaç olursa koşa koşa başkan olurum

Fenerbahçeli iş insanı Saadettin Saran, Fenerbahçe'nin ihtiyacı olması durumunda başkanlığa koşa koşa gideceğini açıkladı.

Fenerbahçeli iş insanı Sadettin Saran sarı lacivertlilerin bu sezon hem futbolda hem de basketbolda izleyenlere keyif verdiğini belirtirken kulübe desteğe her zaman hazır olduğunu söyledi.

Saran yaptığı değerlendirmede, "Hem futbolda hem de erkek basketbolda iki hocamız da çok iyi. Fenerbahçe hoca anlamında bu yıl hedefi tam 12'den vurdu. İnşallah futbolda şampiyon oluruz, EuroLeague'de de Final-Four oynarız." ifadelerini kullandı.





"Şampiyon olacak takım 90. dakikada gol atar"

Hem futbol hem de basketboldaki transferleri olumlu bulduğunu söyleyen Saran, "İki takım da çok başarılı ve iyi oyuncular transfer edildi. İki kulvarda da oynanan oyun keyif veriyor. Basketbolda geçen seneye göre daha az bütçesine rağmen iyi bir takım kuruldu, çok iyi oynuyorlar, inşallah final-four'a gideceğiz Futbol takımında büyük bir istek var, çok güzel bir uyum yakalandı. Şampiyon olacak takım 90. dakikada da gol arar, gol atar. Hepsi bu sene yaşanıyor." dedi.





"Başkanlık benim hayalim"

Ali Koç'un bu sezon başarılı olduğunu söyleyen Sadettin Saran, "Fenerbahçe şu anda şampiyonluğa gidiyor, başkanlık meselesini konuşmak yanlış olur. Fenerbahçe başkanlığı benim hayalim. İhtiyaç varsa da koşa koşa değil sprint ata ata gideriz." şeklinde konuştu.



