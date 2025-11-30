- Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i derbiye davet etti.
- Dursun Özbek, derbileri izlememe uğuru nedeniyle daveti kibarca geri çevirdi.
- Galatasaray Yönetimi, başkan Özbek dışında Kadıköy'e tam kadro gidecek.
Süper Lig'in 14. haftasında dev derbide Fenerbahçe, sahasında Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.
Dev maç öncesi Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan, Dursun Özbek'e derbi daveti geldi.
BAŞKAN ÖZBEK'İ ARADI, DAVET ETTİ
HT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'i özel olarak derbiye davet etti.
GERİ ÇEVİRDİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbileri izlememe uğuru nedeniyle davete teşekkür edip, kibarca geri çevirdi.
Galatasaray Yönetimi, başkan Özbek dışında Kadıköy'e tam kadro gidecek.