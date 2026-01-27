Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıya Saran’ın yanı sıra genel sekreter Orhan Demirel, yönetim kurulu üyeleri Adem Köz, Ali Gürbüz ve Ahmet Murat Emanetoğlu da katıldı.

Düzenlenen etkinlikte Sadettin Saran, açıklamalarda bulundu.

ŞAMPİYONLUK VURGUSU YAPTI: TEK HEDEFİMİZ...

Şampiyon olacaklarına inandıklarını söyleyen Saran, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Saran, tek odaklarının şampiyon olmak olduğunu belirtti.

"Tek hedefimiz sadece ve sadece şampiyon olmak" diyen Sadettin Saran, şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerle burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Seçim zamanında da söyledim şimdi de söylüyorum; birlik ve beraberlik olmadan şampiyonluk söz konusu değil. Sevgi en temel ihtiyaç. Daha önce de zor günler yaşadık ve bunları hep birlikte atlattık. Benim ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin tek odağı; hep beraber şampiyon olmak. Başka hiçbir odağımız yok. Tek hedefimiz sadece ve sadece şampiyon olmak. Bu camianın başkanı olmak çok büyük onur ve gurur.”