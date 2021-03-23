Saha dışında Altay Bayındır

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, son dönemlerdeki performansıyla alkış alırken saha dışındaki yaşamına da dikkat ediyor. İşte başarılı eldivenin hayatındaki dönüm noktası...

Beşiktaş maçında yaptığı kurtarışlarla alkış alan Altay Bayındır, bu sezonki performansıyla Avrupa takımlarının da transfer listesine girmeyi başardı.

Beşiktaş maçının sonunda gözyaşlarını tutamayan Altay Bayındır, “Duygu yoğunluğu had safhadaydı. Duygusal anlamda yoğun hisler yaşadım. Bu da dışarı vurdu.” ifadelerini kullanmıştı.

SAHA DIŞINDA ALTAY BAYINDIR

Saha içerisindeki karakteri bilinen bir gerçek, peki Altay Bayındır saha dışında nasıl bir duruşa sahip? Gelin hep birlikte inceleyelim...

Aile ilişkileri epeyce güçlü olan Altay'ın anne ve babası, Bursa'da yaşasa da haftada bir veya iki kez oğullarını görmek ve sıcak yemekler getirmek için İstanbul'a geliyor.

BOŞ ZAMANLARINDA NE YAPAR?

Fenerbahçe’ye transfer olduğu günlerde ünlü bir AVM’nin rezidans bölümünde ev kiralayan Altay Bayındır, pandemi başladıktan sonra Anadolu Yakası'nda ağaçlıklar içinde havuzlu, sakin bir eve taşınmayı seçti.

Evinde başta yeğeni minik Aybars ve mevkidaşı Oytun Özdoğan olmak üzere, sevdiği arkadaşlarıyla buluşup vakit geçirmekten, oyun konsolu oynamaktan, yemek yapmaktan keyif alan Altay, 16 plakalı arabasından vazgeçemiyor. Antrenmanlara gidiş geliş ve Bursa’ya aile ziyaretleri dışında çok seyrek araç kullanıyor.

"BENİ ANNEM KALECİ YAPTI"

Altay daha önce verdiği bir röportajda kaleciliği tercihinde annesinin rolünü “Anneme ‘Kaleci mi olayım, oyuncu mu?’ diye sordum. Annem, ‘Valla oğlum kaleci ol. Sen yaparsın’ dedi.” sözleriyle ifade etmişti.

TAM BİR KİTAP KURDU

Maç sonu verdiği röportajlarda akıcı konuşmasıyla dikkat çeken 22 yaşındaki eldivenin, bunu kitap okumaya borçlu olduğu ifade edildi. Başarılı kalecinin, internet üzerinden sürekli kitap siparişleri vererek boş zamanlarını bu şekilde değerlendirdiği biliniyor.

DÖNÜM NOKTASI

Kariyerinin dönüm noktalarından bir tanesi de Ankaragücü'nde oynadığı yıllarda Galatasaray'a 6-0 yenildikleri maç. O dönem "Bundan kaleci olmaz" gibi büyük eleştiriler alan Bayındır'ın o dönemki hocası Mustafa Kaplan, "Altay'ı oynattığım için eleştiriler alıyordum. Galatasaray'dan 6 gol yediği maçın ardından yanıma çağırdım. 'Sana güveniyorum.' dedim. Bu güvenin karşılığını verdi. Bu maçtan sonra Altay'ı oynatmasam şimdi çok başka şeyler konuşabilirdik." diyerek başarılı eldivenin dönüm noktasını gözler önüne seriyor.

Şu anda Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden biri olmaya aday olan Altay'ın en büyük hayali ise Türkiye'yi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek.