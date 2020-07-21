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    Saint Etienne, Adil Aouchiche'i transfer etti

    Ligue 1 ekibi Saint Etienne, genç orta saha oyuncusu Adil Aouchiche'i kadrosuna kattı.
    • AA
    • 21.07.2020 - 14:28
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    Saint Etienne, Adil Aouchiche'i transfer etti

    Saint Etienne Kulübü, Paris Saint-Germain'den (PSG) ayrılan 18 yaşındaki Fransız futbolcu Adil Aouchiche ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Aouchiche, 2014'te altyapısına dahil olduğu PSG'de sezon sonu biten sözleşmesini yenilememişti.

    Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 40 karşılaşmada görev alan genç futbolcu, geçen sezon PSG'nin A takımıyla 3 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.

    Saint Etienne, Adil Aouchiche'i transfer etti #1

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