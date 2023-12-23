Sakaryaspor, Kocaelispor karşısında galip geldi

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1. Lig'in 17. haftası dev bir maça sahne oldu.
Marmara Derbisi'nde Tuncay Şanlı'nın ekibi Sakaryaspor ile Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sakaryaspor 3-1'lik skorla kazandı.
Sakaryaspor, üç golle kazandı
Sakarya ekibine 3 puanı getiren goller; 40. dakikada Yonathan Del Valle, 68. dakikada Ali Ülgen ve 81. dakikada Dino Ndlovu'dan geldi.
Konuk takım Kocaelispor'un tek golünü ise 31. dakikada Cem Ekinci kaydetti.
Kocaelispor, 33 puanda kaldı
Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor puanını 32'ye yükseltirken, Kocaelispor 33 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Sakaryaspor evinde Göztepe'yi ağırlarken, Kocaelispor deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak.
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