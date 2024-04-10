Sakaryaspor özlem duyulan Süper Lig'e adım adım ilerliyor 1. Lig'de 50 puanla üçüncü sırada mücadele eden Sakaryaspor, yıllardır özlemini duyduğu Süper Lig için adımlarını sağlam atıyor.

İHA

Bir zamanlar Süper Lig’in önemli takımlarından olan ve yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna katkılar sağlayan 1. Lig ekibi Sakaryaspor, sezon başında hedef belirlediği üst lig hayali için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşil-siyahlılar, 29 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucu ile 50 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Sakaryaspor'un sıradaki rakibi Erzurumspor

Ligin 30. haftasında Erzurumspor ile karşılaşacak olan Sakaryaspor, yıllardır özlemini duyduğu Süper Lig için adımlarını sağlam atıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)