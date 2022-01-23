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    Sakaryaspor'a transfer olan Burak Süleyman'ın formasını yaktılar

    Geçen yıllarda Kocaelispor forması giyen Burak Süleyman'ın, Sakaryaspor'a transferi, Kocelispor taraftarını çıldırttı. Taraftarlardan bir grup, Süleyman'ın formasını yaktı.
    • İHA
    • 23.01.2022 - 22:21
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 22:37
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    Sakaryaspor'a transfer olan Burak Süleyman'ın formasını yaktılar

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor, son olarak Bandırmaspor forması giyen Burak Süleyman'ı kadrosuna kattı.

    ÖFKELENEREK FORMAYI YAKTILAR

    Kocaelispor taraftarları, ezeli rakibi Sakaryaspor'a transfer olan Burak Süleyman'ın formasını yaktı. Transfer sonrasında Kocaelispor taraftarı öfkesini, eski futbolcularının formasını yakarak gösterdi. O anları ise cep telefonu ile kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    Kocaelispor’un armasını üzerinden çıkardıkları formayı yakan taraftarların paylaştıkları görüntüde, “Senin yaptığın çok yanlıştı Burak Süleyman, bizim için bittin artık” ifadeleri yer aldı.

    Sakaryaspor a transfer olan Burak Süleyman ın formasını yaktılar #1

    SAKARYASPOR'A TRANSFER OLDU

    7 sezon boyunca Kocaelispor formasını terleten Burak Süleyman Kocaelispor ile Bölgesel Amatör Lig, TFF 3. Lig ve TFF 2. Lig şampiyonlukları kazandı. Kocaelispor takımının eski kaptanı olan 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Burak Süleyman, 1 buçuk yıllık sözleşmeye imza atarak Sakaryaspor'a transfer oldu.

    Sakaryaspor a transfer olan Burak Süleyman ın formasını yaktılar #2


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