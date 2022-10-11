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    Sakaryaspor'da Serkan Özbalta dönemi

    İlker Püren ile yollarını ayıran Sakaryaspor, kulübün teknik direktörlük görevi için Serkan Özbalta ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
    • 11.10.2022 - 06:34
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    Sakaryaspor'da Serkan Özbalta dönemi

    Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Sakaryaspor, Teknik Direktör İlker Püren ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

    Serkan Özbalta ile anlaşıldı

    İHA'nın haberine göre; Sakaryaspor bu kez ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teknik direktörlük görevi için Serkan Özbalta ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

    Sakaryaspor’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Serkan Özbalta ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Serkan Özbalta!” ifadelerine yer veridi.

    Sakaryaspor da Serkan Özbalta dönemi #1


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