Sakaryaspor'u yenen Eyüpspor yarı finale yükseldi
ensonhaber.com

1. Lig 1. tur play-off karşılaşmasında Sakaryaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

120+1'de yarı finalin kapısı aralandı

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçın normal süresi 0-0 sona erdi. Eyüpspor, uzatmalara giden maçı Alpaslan Öztürk'ün 120+1'de attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, play-off'ta yarı finale yükseldi.

Eyüpspor'un rakibi Bodrumspor

Eyüpspor, yarı finalde Bodrumspor ile karşılaşacak. Eyüpspor, yarı finaldeki ilk maçta 31 Mayıs Çarşamba günü Bodrumspor'u konuk edecek. Ardından 4 Haziran Pazar günü rakibine konuk olacak.

İki takım arasında kazanan ekip, finale yükselecek ve 8 Haziran'daki finalde Pendikspor ile karşılaşacak.