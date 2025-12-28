Abone ol: Google News

Sakaryaspor’un yeni başkanı Enes Zengin oldu

Sakaryaspor'un olağanüstü seçimli genel kongresinde kulübün yeni başkanı Enes Zengin oldu.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 28.12.2025 15:31
Sakaryaspor’un yeni başkanı Enes Zengin oldu
  • Sakaryaspor'un olağanüstü seçimli genel kurulunda Enes Zengin başkan seçildi.
  • Önceki tarihte yapılamayan kongre, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelenmişti.
  • Zengin, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşmesinin ardından tek aday olarak seçime girdi ve 47’nci başkan oldu.

Sakaryaspor’da 19 Aralık 2025 tarihinde yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul, aday çıkmaması ve yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle bugüne ertelendi.

Ertelenen kongre öncesinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın, Sakaryaspor Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (SBBSK) Başkanı Enes Zengin ile yaptığı görüşmenin ardından Zengin’in adaylığı kamuoyuna açıklandı.

47'NCİ BAŞKAN OLDU

Bugün gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda tek aday olarak seçime giren Enes Zengin, delegelerin oylarıyla Sakaryaspor’un 47’nci başkanı oldu.

Eshspor Haberleri