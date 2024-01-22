Sakatlanan Fred'in sağlık durumu Süper Lig'de lider durumda bulunan Fenerbahçe, Fred'in tendonunda yırtık tespit edildiğini duyurdu. Yıldız futbolcu ortalama 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.

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Fenerbahçe, Samsunspor maçında sakatlanan Fred'in sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlerden yapılan açıklamada, Brezilyalı yıldızın sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiği belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred Rodrigues'in Mr görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.



Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır.

"4-6 hafta yok"

Öte yandan Fred, bu sakatlığının ardından 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fred yokken sadece 2 galibiyet

Fred, bu sezon 5'i sakatlık 2'si de cezalı olduğu 7 maç kaçırdı. Fenerbahçe bu 7 maçta 2 galibiyet alabildi.