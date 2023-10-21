Sakatlanan Merih Demiral, ameliyat edildi Al Ahli, milli savunma oyuncusu Merih Demiral'ın sağ diz menisküsünden ameliyat olduğunu duyurdu. Öte yandan Suudi Arabistan basını, 25 yaşındaki stoperin 2 ay sahalardan uzak kalacağını ileri sürdü.

ensonhaber.com

Yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Atalanta'dan ayrılarak 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan Pro Lig takımı Al Ahli'ye imza atan milli oyuncu Merih Demiral'dan kötü bir haber geldi.

25 yaşındaki Merih Demiral, bacağında yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat edildi.

"Avusturya'da başarılı bir operasyon geçirdi"

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Merih Demiral, sağ diz menisküsünden Avusturya'da başarılı bir operasyon geçirdi. Oyuncumuz gelecek haftaları rehabilitasyon programıyla geçirecek ve devamında takımla antrenmanlara dönecek.

Suudi Arabistan basını ise Merih'in ameliyat sonrası 2 ay sahalardan uzak kalacağını öne sürdü.

Bu sezon 5 maçta oynadı

Al Ahli ile 3 yıllık sözleşme imzalayan ve yıllık 11 milyon euro maaş alan Merih Demiral, bu sezon 5 resmi maçta forma giydi.

Takımının, Al Ittifak ve Al Ittihad'la oynadığı son iki karşılaşmada oynamayan Merih Demirel, Türkiye A Milli Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya ile yaptığı son iki Euro 2024 elemesi müsabakasında da kadroda yer almamıştı.