Sakatlanan Sergio Oliveira'nın sözleşmesinin feshedilmesi gündemde Galatasaray'da Sergio Oliveira’nın önceki gün yaşadığı beklenmedik sakatlığın ardından transfer stratejisi yeniden belirlenecek. Oyuncunun menajeri İstanbul'a çağrıldı.

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Sergio Oliveira’nın ağırlık çalışırken göğüs kasının kopması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalma ihtimali, Galatasaray’da transfer hesaplarını karıştırdı.

Salonda ağırlık çalışırken göğüs kasına kopuk oluşan Portekizli futbolcunun ameliyat ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

Menajeri İstanbul'da

Yaklaşık 4 ay boyunca takımdan ayrı kalması gündemde olan oyuncunun yerine transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Oliveira'nın menajerini de İstanbul'a davet etti.

Görüşmede, performansından da memnun olunmayan oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi gündeme gelecek. En kötü ihtimalle sözleşmeyi dondurmayı amaçlayan yönetimin bu hamlesine futbolcu cephesinin nasıl cevap vereceği ise merak ediliyor.

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu, bu sezon 20 maçta forma giyerken 2 gol ve 2 asistle takımına katkı sağlamıştı.