Abone ol: Google News

Sakatlanmıştı: Galatasaray'da Singo planları bozuldu

Avrupa'dan dev tekliflerin beklendiği Wilfried Singo, sol arka adale sakatlığı nedeniyle en az bir ay sahalardan uzak kalacak; ara transfer için düşünülen vitrin fırsatı kaçtı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 08:41
Sakatlanmıştı: Galatasaray'da Singo planları bozuldu
  • Wilfried Singo'nun sol arka adale sakatlığı nedeniyle en az bir ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
  • Bu sakatlık, Galatasaray'ın ara transfer döneminde beklenen yüksek tekliflere yönelik planlarını olumsuz etkiledi.
  • Singo'nun durumu, kulübün transfer stratejisini yeniden değerlendirmesine neden olacak.

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan 30 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Wilfried Singo için yapılan planlar bozuldu.

Sarı-kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki Fildişili savunmacının sözleşmesine 60 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi koyarak özellikle devre arasında Avrupa'dan gelecek yüksek teklifler için hazırlıklıydı.

PLANLAR ALT ÜST OLDU

Liverpool maçındaki başarılı performansıyla birçok Avrupalı scoutun dikkatini çeken Singo'nun ara transfer döneminde "cazip teklifler" almasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Ancak yıldız oyuncu, kısa sürede ikinci ciddi sakatlığını yaşayarak planları altüst etti.

Sol arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Singo'nun en az bir ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

EN AZ 1 AY YOK 

Bu gelişme, oyuncunun ara transfer döneminde vitrine çıkmasını ve beklenen piyasa değerini artırmasını zora soktu.

Galatasaray cephesinde Singo'nun dönüş sürecinin yakından takip edileceği, sağlık durumunun ise planlamalarda belirleyici olacağı ifade ediliyor.

Eshspor Haberleri