Salih Özcan, geleceği hakkında konuştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan, TRT Spor'a kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Alman devinden ayrılmaya hazırlanıyor.

"KAYBEDECEK BİR ŞEY YOKTU"

İspanya maçı hakkında konuşan Salih Özcan, "Maçtan sonra da söylemiştim. Kaybedecek bir şey yoktu. Biz oyunumuzu oynamak istedik. İlk 15 dakika zorlandık ama maçın içine iyi girdik. Taktiksel olarak da iyi bir maç çıkardık." dedi.

"DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK İSTİYORUZ"

Play-offtaki şansımızı da değerlendiren 27 yaşındaki futbolcu, "İspanya maçından sonra iki maçı da almamız lazım. Kalite ve özgüven var takımda. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"SEZON SONU KARAR VERECEĞİM"

Salih Özcan'ın sezon sonunda Borussia Dortmund'daki sözleşmesi sona erecek. Tecrübeli oyuncu geleceği hakkında konuştu.

Süper Lig'de kalitenin arttığını belirten milli futbolcu, kariyeriyle ilgili, "Teklifler alıyorum ama geleceğime sezon sonu karar vereceğim." dedi.

DORTMUND KARİYERİ

Bu sezon Borussia Dortmund'da 4 maçta forma giyebilen Salih Özcan, sarı siyahlı takımda toplam 88 maça çıktı ve 2 asist yaptı.